Смольному разрешили использовать логотип Петербурга от «Студии Артемия Лебедева»

Напомним, Федеральная антимонопольная служба требовала Смольный разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» на использование логотипа города. Тогда он также прокомментировал ситуацию в своем Facebook: «...ФАС распорядился: договор порвать, а логотип день *** пойми куда»

В июле Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти также отказал городскому комитету в обжаловании предписаний ФАС.