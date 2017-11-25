Смольному разрешили использовать логотип Петербурга от «Студии Артемия Лебедева»
Суд позволил Смольному использовать логотип Петербурга от «Студии Артемия Лебедева». Об этом в своем Facebook рассказал сам дизайнер:
«Завершение эпопеи с логотипом Санкт-Петербурга (в лучшую из сторон)
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд г. Санкт-Петербурга по делу № А56-24586/2017 постановил: см. скан.
Что означает, что логотип Санкт-Петербурга будет и дальше использоваться для привлечения туристов и на радость людям. Ура!».
Напомним, Федеральная антимонопольная служба требовала Смольный разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» на использование логотипа города. Тогда он также прокомментировал ситуацию в своем Facebook: «...ФАС распорядился: договор порвать, а логотип день *** пойми куда»
В июле Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти также отказал городскому комитету в обжаловании предписаний ФАС.
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