В Петербурге работники ЖКС уничтожили исторический витраж с «восходом солнца»

Один из самых известных витражей Петербурга, расположенный на Петроградской стороне, возможно, уничтожен. Жители дома по Введенской улице, 5, сообщили 23 ноября, что уникальный узор с восходящим солнцем заменен на пластиковые прозрачные окна.

Витраж располагался в верхнем ярусе окна на последнем, шестом этаже дома. По уверениям жителей, работники ЖКС в начале сентября произвели замену окон на пластиковые стеклопакеты. Старые окна вместе с витражом, по словам местных жителей, погрузили в грузовик и увезли на помойку.

При этом бывший доходный дом, в котором находился уникальный витраж, не имел охранного статуса, а значит, КГИОП не должен принимать участие в его поисках и наказании виновных.

В Жилкомсервисе №2, отвечающем за дом, корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что пока не располагают информацией об уничтожении витража. И в настоящий момент проверяют эту информацию.«Жители дома были так обескуражены, что обратились к нам только в конце прошлой недели. Вполне возможно, что витражи находятся не на помойке, как уверяют в ЖКС, а у кого-нибудь на даче», — рассказала нашему изданию член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.

Это не первый подобный случай в Петербурге. Так, в ходе капитального ремонта доходного дома Э.Э. Арнгольда на 8-й Советской, 49 (архитектор В.В. Шауб) витражи, еще недавно украшавшие окна одной из лестниц выявленного объекта культурного наследия, оказались заменены на типовые белые стеклопакеты.

14 января 2016 года стало известно о том, что на сайте объявлений Avito появилось объявление о продаже исторических витражей начала XX века из дома на Некрасова, 46/27, известного как доходный дом Кумовича. Дом по на углу улиц Введенская, 5 и Большая Пушкарская, 13 в стиле модерн был построен по проекту архитектора Дубинского. Он автор еще нескольких зданий в городе, в частности, Морской академии на Васильевском острове.

По материалам «Фонтанки»