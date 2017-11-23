В Петербурге очевидцы сообщили о дыме на плавучей АЭС в центре города

В Петербурге утром 23 ноября жители Васильевского острова сообщили о задымлении над строящимся энергоблоком плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» на верфи Балтийского завода, пишет «Фонтанка».

По данным городского МЧС, сообщений о возгорании не поступало. В пресс-службе завода сообщили, что дым идет от котельной.«Это котел запустили. Не очень хорошо сделана проекция трубы, поэтому получается, что дым идет будто из энергоблока. А на самом деле это труба»,—- приводит агентство комментарий пресс-службы предприятия.

Котельная установка, которую при похолодании запустили для обогрева внутренних помещений плавучего энергоблока, работает на дизельном топливе. Плавучий энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. В эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов» будет введена в 2019 году, а работать на полной мощности она станет не раньше 2021 года. В июле стало известно, что ядерное топливо в реакторы плавучей АЭС «Академик Ломоносов» загрузят на базе «Росатомфлота» в Мурманске, где и будет запущен энергоблок. Ранее госкорпорация планировала запуск ПАТЭС в районе Исаакиевского собора в центре Петербурга. Петицию Greenpeace против загрузки топлива на реактор подписали свыше 11 тыс. человек.

По материалам «ДП»