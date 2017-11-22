В Петербурге неизвестный мужчина «ограбил» кота Елисея

Мужчина забрался к скульптуре кота на высоту второго этажа. Пользователи сети крайне негативно отреагировали на его поступок.

Фигура кота Елисея была установлена в 2000 году в память о кошках, которых завезли в Ленинград после блокады для борьбы с полчищами крыс. Позднее Елисею составила компанию кошка Василиса.