В Петербурге неизвестный мужчина «ограбил» кота Елисея
Вечером 21 ноября в Петербурге на Малой Садовой улице неизвестный мужчина собрал монеты, которые кидают на счастье к памятнику коту Елисею. Об этом сообщили очевидцы группы «ДТП и ЧП».
Мужчина забрался к скульптуре кота на высоту второго этажа. Пользователи сети крайне негативно отреагировали на его поступок.
Фигура кота Елисея была установлена в 2000 году в память о кошках, которых завезли в Ленинград после блокады для борьбы с полчищами крыс. Позднее Елисею составила компанию кошка Василиса.
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