«Ночлежка» запустит новый «Ночной автобус» с мобильной помощью бездомным

Благотворительная организация «Ночлежка» собрала деньги на новый «Ночной автобус» - общая сумма пожертвований составило 2 040 000 рублей. На эти средства организация приобретет новый микроавтобус Ford Transit 2017 года выпуска, а затем переоборудует его для раздачи питания, оформит страховку и поставит на учёт в ГИБДД. Об этом «Собака.ru» сообщили представители «Ночлежки».

Деньги удалось собрать благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан за четыре месяца.

«Большое спасибо всем, кто участвовал в сборе на наш новый «Ночной автобус»! Это будет по-настоящему народный автомобиль, который без перебоев будет отправляться в рейсы – чтобы кормить голодных людей. От всей нашей организации я сердечно благодарю каждого человека, который поддержал наш проект. Мы уже начинаем процесс покупки и оформления автомобиля», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Весь год «Ночной автобус» будет выезжать в отдалённые районы Петербурга, чтобы волонтеры организации смогли раздать бездомным горячую еду, средства гигиены и одежду. Более того, в команде также будут профессиональные медики-волонтёры, которые окажут посетителям автобуса первую помощь. В свою очередь водитель «Ночного автобуса» расскажет бездомным о том, что с помощью специалистов «Ночлежки» они смогут решить социальные, юридические и медицинские проблемы, избавиться от зависимости и выбраться с улицы.