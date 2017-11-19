Петербург ждет снег и гололедица
Неделя в Петербурге начнет с осадков и скользких дорог. МЧС рекомендует водителям быть осторожнее на перекрестках и меньше использовать клаксоны, как во время езды по дороге так и около пешеходных переходов, так как это может «напугать» впечатлительных пешеходов.
ГУ МЧС Петербурга сообщает, что ночью и утром 20 ноября в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Также предупреждают о возможности образования гололедицы.
Спасатели также напоминают водителям об особенностях вождения в плохую погоду. Они предлагают увеличить дистанцию между автомобилями в одной колонне до 15 метров при средней скорости движения в 30 км/ч.
В ГУ МЧС отмечают: «Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель».
Главный синоптик города Александр Колесов прогнозируют устойчивый минус в городе и постоянный мокрый снег, начиная с 20 ноября.
На прошлой неделе, петербургский художник опубликовал серию рисованных смс от МЧС города.
По материалам «Фонтанки»
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