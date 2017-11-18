Фото: открытие катка на Новой Голландии

Сегодня 18 ноября на Новой Голландии открылся большой каток под открытым небом. Его площадь более 2000 кв. м, что значит он может принять за раз до 300 человек.

Каток теперь работает без выходных вплоть до 18 марта 2018 года. Длительность одного сеанса – 1 час.

Как сообщает официальный аккаунт Новой Голландии, сегодня состоятся еще три сеанса: два обыкновенных в 20:00 и 21:30, а также сеанс Silent Disco в 23:00, во время которого будет проводиться трансляция вечеринки прямо из Kuznya House. Также на протяжнии всего дня посетителей угощают фирменным мороженным Новой Голландии.