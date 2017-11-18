Фото: открытие катка на Новой Голландии

Сегодня 18 ноября на Новой Голландии открылся большой каток под открытым небом. Его площадь более 2000 кв. м, что значит он может принять за раз до 300 человек.

Каток теперь работает без выходных вплоть до 18 марта 2018 года. Длительность одного сеанса – 1 час.

Как сообщает официальный аккаунт Новой Голландии, сегодня состоятся еще три сеанса: два обыкновенных в 20:00 и 21:30, а также сеанс Silent Disco в 23:00, во время которого будет проводиться трансляция вечеринки прямо из Kuznya House. Также на протяжнии всего дня посетителей угощают фирменным мороженным Новой Голландии.

. . . #djimavic #air #dji #полет #коптер #санктпетербург #новаяголландия

Публикация от Алексей Рабкор (@a_rabkor)

Часть петербуржцев уже оценила новый городской каток, а некоторые даже отметили, что впервые в жизни катались на коньках под дождем.

Осень! Каток! Новая Голландия! Бесплатное мороженое! В питере жить😉

Публикация от Вера Асмандиярова (@veraaska)

Открываем зимний сезон с любимым❤️❄️❤️

Публикация от Маша🍒 (@mashka_semashko)

Сезон открыт #iceskating #newhollandisland

Публикация от anichka_bu (@anichka_bu)

Вытащу из сторис своё очень довольное открытием сезона коньков лицо

Публикация от Морозная Кения (@k_moroznaya)

Отличный новый каток в центре города ))

Публикация от Lidiya Raskoshnaya (@lidiya_raskoshnaya)

#катокноваяголландия Открыт‼️ Первые гости, погода 👍

Публикация от Андрей Лебедев (@andrey120177)


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