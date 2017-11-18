Стало известно, когда откроют метро «Беговая»

«Согласно госконтракту, ОАО «Метрострой» должно завершить строительные-монтажные работы на участке Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» к весне 2018 года. Эти сроки никто не отменял и не сдвигал. Слова генерального директора подрядной организации являются эмоциональным высказыванием, не более того» – отмечают в генподрядной организации.

Сергей Сепитый, гендиректор СМУ-13, которое работает на «Беговой», в недавнем интервью рассказал, что вероятность сдачи станции метро к турниру очень мала: «Судите сами. Мы должны были бы закончить ее где-то в мае 2018 года… Но начинать строительство станции надо было годом раньше... А мы пришли на «Беговую» только в августе 2015 года, да и еще какое-то время стояли без дизтоплива, арматуры и т. п.».

Напомним, «Собака.ru» делала подборку с новыми станциями петербургского метро на ближайшие 30 лет.

По материалам «Фонтанки»