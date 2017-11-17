Спасатели предупреждают о сильном ветре в Петербурге 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, в Петербурге будет дуть сильный порывистый ветер. Об этом горожан предупреждает управление МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, ожидается южный и юго-западный ветер 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-17% м/с. Днем воздух в городе прогреется до плюс 4 градусов, ночью будет плюс 1. Погода будет преимущественно облачной, местами возможны дожди.

Спасатели просят жителей и гостей Петербурга быть осторожными, избегать деревьев и неустойчивых конструкций, отогнать автомобили в закрытые гаражи и убрать вещи с открытых балконов.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что декабрь в городе будет снежным. Также он рассказал, сколько еще солнечных дней будет в ноябре и насколько суровой будет зима в этом году в Петербурге. Также он сообщил, когда горожанам стоит ждать приход устойчивой минусовой температуры.

По материалам «ДП»