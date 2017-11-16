Петербургские синоптики прогнозируют снежный декабрь

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что декабрь в городе будет снежным. В начале месяца высота снежного покрова в Петербурге составит около 20 сантиметров. На севере Ленобласти может выпасть до 33 сантиметров снега.

«Это не истина, а один из возможных вариантов прогноза. По другим вариантам теплее. Сроки очень далекие», — уточнил Колесов.

Ранее Александр Колесов рассказал, сколько еще солнечных дней будет в ноябре и насколько суровой будет зима в этом году в Петербурге. Также он сообщил, когда горожанам стоит ждать приход устойчивой минусовой температуры.