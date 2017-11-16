Стало известно, когда РЖД возобновит продажу билетов в плацкартные вагоны

Глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров пообещал премьеру России Дмитрию Медведеву возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 17 ноября. «Так когда билеты начнут продавать?» — спросил премьер Олега Белозерова после того, как он пообещал выполнить все поставленные перед компанией задачи. «Завтра. Все решения приняты, всеми органами приняты, зарегистрированы и, как прописано в приказе, 17 числа продажа начинается», — ответил Белозеров.

До этого диалога премьер потребовал возобновить продажи билетов в ноябре «прямо с середины месяца» Перед этим на заседании Медведев потребовал возобновить продажу билетов «прямо с середины месяца». Он поручил проследить за выполнением распоряжения министра транспорта Максима Соколова и Федеральную антимонопольную службу.

РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года. Решение было связано с тем, что ФАС не определилась с тарифами на 2018 год. РЖД просили проиндексировать цены на 3,9%, тогда как ФАС настаивала на снижении тарифа на 10%. В результате 10 ноября руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что было принято «компромиссное решение» — оставить цены на уровне 2017 года.

Мы решили вспомнить, что означает плацкарт для жителей России и какие существуют негласные правила поведения в нем.

По материалам «ДП»