В «Ленинград Центре» откроется кинотеатр

В «Ленинград Центре», который находится в здании бывшего кинотеатра «Ленинград», снова начнут проводить кинопоказы. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе.

19 ноября в новом кинозале «Ленинград Центра» проведут трансляцию лондонской постановки Шекспира «Двенадцатая ночь» со Стивеном Фраем в главной роли, а 17 декабря там покажут оперу Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Дэвида МакВикара с декорациями Джона МакФарлейна.

Кроме того, 28 января в «Ленинград Центре» стартует проект «Кинопанорама»: в кинотеатре будут проводить регулярные воскресные сеансы, показывать премьеры отечественных фильмов, а также запустят кинолекторий.