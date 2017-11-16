В «Ленинград Центре» откроется кинотеатр
В «Ленинград Центре», который находится в здании бывшего кинотеатра «Ленинград», снова начнут проводить кинопоказы. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе.
19 ноября в новом кинозале «Ленинград Центра» проведут трансляцию лондонской постановки Шекспира «Двенадцатая ночь» со Стивеном Фраем в главной роли, а 17 декабря там покажут оперу Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Дэвида МакВикара с декорациями Джона МакФарлейна.
Кроме того, 28 января в «Ленинград Центре» стартует проект «Кинопанорама»: в кинотеатре будут проводить регулярные воскресные сеансы, показывать премьеры отечественных фильмов, а также запустят кинолекторий.
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