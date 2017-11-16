В Петербурге на площади Мужества установят памятник блокадникам

В Петербурге в сквере на пересечении проспекта Мориса Тореза и Политехнической улицы установят памятник блокадникам.

Автором монумента стал скульптор Евгений Ротанов. Инициаторы установки — благотворительный фонд имени Грачьи Погосяна. Бронзовая скульптура высотой около шести метров будет стоять на круглой площадке, на которой также расположат инсталляцию из элементов противотанковых заграждений и столб с репродукторами 1941 года.

Напомним, 9 октября стало известно о том,что музей блокады в Петербурге построит архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна, которое победило в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда»

Музей будет состоять из нескольких блоков на круглой лестничной поверхности музея. Каждый из них получит свое название. Башня с витриной, в которой выставят кусок хлеба, станет называться «Голод», бомбы над головами посетителей — «Огонь», портреты ленинградцев — «Скорбь». Музейный комплекс планируют открыть в 2021-2022 годах.