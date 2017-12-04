Эксперимент редакции: как я месяц занималась неженским спортом

Бокс

Студия Backyard. Тренер Ольга надевает на меня боксерские перчатки и отправляет на ринг. Звучит сигнал: я должна встать в стойку и начать свой первый спарринг. Напротив — 45-килограммовая Катя, благодаря одной весовой категории мне достался по-настоящему грозный соперник. Жилистая, суровая и очень быстрая — Катя смертоносным вихрем преследует меня на ринге. Я путаюсь в ногах, безуспешно пытаюсь поймать и задеть её своими неловкими выпадами. Катя даже не дотрагивается до меня, так, лишь пугает, притормаживая в миллиметре от моей головы; в итоге по лицу я себе даю сама — когда неудачно отражаю удар.

Боксом в клубе занимаются смешанные группы — больше всего мне нравится драться с мужчинами. Всепонимающие и добродушные, они не сопротивляются: в начале поединка мы по боксёрской традиции даём друг другу упругие кулачки в перчатках, затем я азартно нападаю, а они улыбаются и без труда уворачиваются от ударов.

А с такой же неопытной Радмилой мы упражняемся в хороших манерах. Как вежливые боксёры, сразу после нежного удара мы приносим свои извинения.

— «Ой, прости, не больно?»

— «Нет, что ты, отлично».

Помимо парных отработок мы развиваем скорость на скакалках, отжимается от ринга, учимся боксировать с тенью перед зеркалом и работать на боксёрском мешке. Оказывается, тренироваться очень весело: бокс для новичка напоминает пятнашки в пухлых перчатках, безопасную игру, которая учит тебя бить, защищаться и не сдаваться.