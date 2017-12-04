Эксперимент редакции: как я месяц занималась неженским спортом
Наш спецкорр Диана Смольякова, посмотрев на влюбленных в футбол, хоккей и бокс парней, решила, что тоже хочет научиться бить, бегать и рисковать. Целый месяц она занималась видами спорта, которые в обществе принято называть «мужскими» — и теперь к этому определению есть вопросы.
Бокс
Студия Backyard. Тренер Ольга надевает на меня боксерские перчатки и отправляет на ринг. Звучит сигнал: я должна встать в стойку и начать свой первый спарринг. Напротив — 45-килограммовая Катя, благодаря одной весовой категории мне достался по-настоящему грозный соперник. Жилистая, суровая и очень быстрая — Катя смертоносным вихрем преследует меня на ринге. Я путаюсь в ногах, безуспешно пытаюсь поймать и задеть её своими неловкими выпадами. Катя даже не дотрагивается до меня, так, лишь пугает, притормаживая в миллиметре от моей головы; в итоге по лицу я себе даю сама — когда неудачно отражаю удар.
Боксом в клубе занимаются смешанные группы — больше всего мне нравится драться с мужчинами. Всепонимающие и добродушные, они не сопротивляются: в начале поединка мы по боксёрской традиции даём друг другу упругие кулачки в перчатках, затем я азартно нападаю, а они улыбаются и без труда уворачиваются от ударов.
А с такой же неопытной Радмилой мы упражняемся в хороших манерах. Как вежливые боксёры, сразу после нежного удара мы приносим свои извинения.
— «Ой, прости, не больно?»
— «Нет, что ты, отлично».
Помимо парных отработок мы развиваем скорость на скакалках, отжимается от ринга, учимся боксировать с тенью перед зеркалом и работать на боксёрском мешке. Оказывается, тренироваться очень весело: бокс для новичка напоминает пятнашки в пухлых перчатках, безопасную игру, которая учит тебя бить, защищаться и не сдаваться.
Занятия по боксу — неплохая альтернатива спортзалу. Я ещё никогда так не напрягалась: жажда пустыни Гоби, второе дыхание кенийца, пунцовое лицо — как солнце на японском флаге. Но это того стоит: уже после трёх занятий я ощутила, что мышцы рук окрепли, а спина распрямилась. Радмила спустя месяц поняла, что её удар стал намного мощнее. А смертоносная Катя в раздевалке продемонстрировала результат годовых тренировок: кубики пресса в четыре стройных ряда и рельефные бицепсы.
Мотокросс
Школа mXmaster. Если бы я не умела кататься на велосипеде, закончился бы мой мотокросс в яме за ограждением. На первом же самостоятельном заезде я подпрыгнула на булыжнике, выкрутила от страха ручку газа до упора — и понеслась, теряя управление, прямиком на баннер. Но тут на помощь пришла натренированная до рефлекса правая рука: я успела нажать на привычную ручку тормоза, вспомнила про сцепление, резко остановилась и обернулась на тренера — Роман показал мне полуметровую тормозную полосу и похвалил: «Быстро отреагировала, молодец, я уже думал, улетишь».
Роман занимается только с теми, кто умеет кататься хотя бы на велосипеде: важно, чтобы мотокроссер мог держать баланс и управлять двумя колёсами. На этом требования к новичку заканчиваются: на мотоцикле можно научить ездить даже четырёхлетнего ребёнка.
Тем не менее, среди выбранных видов спорта мотокросс казался мне самым пугающим: я никогда не управляла даже скутером, а тут нужно было лавировать между канавами, прыгать на мотоцикле через трамплины и песчаные насыпи. Оказалось, что если не газовать на нервах, это максимально безопасно: тебя одевают в защитные доспехи как у пауэр рейнджера и по началу обучают медленно ездить по кругу на закрытой трассе. Чтобы умело выполнять трюки, потребуется год занятий.
Результат
Под руководством терпеливого тренера уже через полчаса я освоила азы и смогла самостоятельно проехать пять кругов: странно, но предельная сосредоточенность была похожа на прохладное оцепенение — в голове не было ни одной мысли, только мото-мантра «Передача/ сцепление/газ» на старте, а затем — полная пустота.
Физически тренировка было нетрудной: на следующий день у меня болели только запястья — от того, что я в волнении вцепилась в руль. Но для более опытных спортсменов мотокросс — тяжёлая нагрузка, объяснил тренер, мастер спорта и чемпион Петербурга по мотокроссу Роман: «Представь, сделать за день пять тысяч приседаний на мотоцикле! Я перед соревнованиями даже нашатырь нюхал,а после — опускался в холодную бочку. Это трудный спорт: ноги, бедра, спина, руки — тело сильно напрягается. И ум работает: чтобы победить, нужна концентрация и стратегия».
Американский футбол
Команда «Валькирии». Первая тренировка женской команды в сезоне начинается с разминки. Девушки в гигантских шлемах и каркасах выстраиваются в два ряда и повторяют за тренером — тянутся к носку. Позади меня раздаётся нежный девичий бас: «Левая нога, лошара!». Оборачиваюсь и кротко улыбаюсь: автор комментария — внушительная барышня с короткой стрижкой. Она играет в дилайне: это мощные девушки-защитницы, которые способны взять на таран и одним плечом деморализовать соперника. В американском футболе приёмы отрабатываются не в игре, а по группам, поэтому я смогла попробовать себя на всех позициях: от ловца раннингбэка до принимающего ресивера. Но в защиту меня даже не пустили — здесь нечего делать таким, как я — дрищикам, как говорят «Валькирии» о худосочных игроках.
Но на других позициях дрищику было непросто: американский футбол стал для меня историей спортивного фиаско. Раннингбэком я постоянно упускала мяч — по команде «Сет! Гоу!» он летел, как снаряд, я зажмуривалась, а руки мои неизбежно складывались в баскетбольное кольцо. На позиции ресивера при наклонах меня перевешивал шлем. Последней каплей стал случай, когда я в качестве корнербека должна была перехватить или сбить мяч: не буду маскировать стыд метафорами, скажу прямо — я просто впала в ступор и сбежала с поля.
Согласно скандинавской мифологии, валькирии — дочери славных конунгов — должны были подбирать павших войнов с поля битвы. После тренировки ко мне подошли участницы команды: «Ну как, жива?». Жива. Скорей бы в небесный чертог — домой.
Результат
Американский футбол отлично тренирует мышцы ног и рук — на утро я с трудом поднялась с кровати и охала от каждого движения, а ноги опухли и к моей радости пару дней выглядели весьма мощными. При том что на занятии я не чувствовала, что сильно напрягаюсь — все было динамично и, в силу моей неловкости, хаотично.
Американским футболом могут заниматься девушки любой комплекции, существует только возрастное ограничение — к «Валькириям» можно примкнуть после 17 лет. Главное, как показал мой опыт, любить командные игры как таковые — если даже школьный пионербол внушал вам ужас, вряд ли вам принесут удовольствие игры с мячом на западный манер.
Финал эксперимента. Редакция Собака.ru. Все три квеста я больше всего боялась оплошать. Нелегко быть новичком и чувствовать себя ватным самозванцем в гостях у ловкачей. Но с этим удалось справиться, когда я твёрдо решила игнорировать стыд, сосредоточиться на обучении и энтузиазме первых опытов.
В итоге я решила продолжить заниматься боксом. А ещё поняла, за что мужчины любят спорт: за мощную эмоциональную разрядку, возможность отключиться от насущного и сконцентрироваться на игре. Каждую тренировку моя буйная, полная сомнений и тревог голова наконец проветривалась, а тело наполнялось силами.
Но главным результатом эксперимента стало знание о том, что любительский спорт вовсе не так шовинистски настроен и опасен, как принято думать. И нет ни одного негласного закона, который мешал бы женщинам ощутить драйв борьбы, скорости и соперничества. На равных.
Текст: Диана Смольякова
Иллюстрации: Мария Пирожное
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