Прокуратура проверит все заведения Петербурга на доступность для людей с инвалидностью

Петербургская прокуратура проведет комплексную проверку всех учреждений и заведений города на доступность для маломобильных людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это связано с инцидентом, который произошел в кафе кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити», из которого выгнали подростка на инвалидной коляске.

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу ситуации с подростком с инвалидностью, которого отказались обслуживать в кафе кинотеатра «Мираж Синема».

Напомним, 15 ноября руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников, которые выгнали подростка с инвалидностью и его друзей из кафе. 13 ноября об инциденте «ВКонтакте» написала мама подростка, Лариса Баданина. К нему она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра. Проверкой сообщения об инциденте занялась Прокуратура Приморского района Петербурга.