В Петербурге могут сменить место установки памятника Цою из-за жалоб горожан
Больше тысячи жителей Кировского района Петербурга попросили депутатов ЗАКС поменять место планируемой установки памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою.
Напомним, скульптура, изображающая музыканта должна была появиться на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Зрустицкого, одна местные жители посчитали, что в этом месте начнут собираться хулиганы, как это было со «Стеной Цоя» в Москве.
Более того, Фонд памяти Виктора Цоя, по мнению петербуржцев, отказывается идти на контакт и предлагать другие адреса установки памятника. Авторы писем к депутату отметили, что готовы «идти до конца, вплоть до проведения протестных акций».
Напомним, Напомним, в 2009 году администрация Санкт-Петербурга объявила конкурс на лучший проект памятника Цою. В нем приняли участие 34 эскиза: выиграли две работы, между которыми власти не могли определиться пять лет. В итоге было решено поставить 3,9-метровый монумент работы скульпторов Матвея Макушкина и Нестора Энгельке.
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