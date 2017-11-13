Стало известно, когда в Петербурге начнется зима

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что раньше следующей недели устойчивой минусовой температуры и снега ждать не стоит.

Как сообщил метеоролог «Фонтанке» 13 ноября, рабочая неделя в городе на Неве началась с трех градусов тепла с прояснениями. Аналогичная температура с неуверенным плюсом, юго-западным и южным ветром и временами проглядывающим солнцем сохранится до 20-х чисел.

«Постоянно теплая погода, ночью -2, +3, днём 0, +5 градусов, осадки периодически в виде дождя, мокрый снег не исключен, но только местами», – рассказал синоптик.

Устойчивый минус и постоянный мокрый снег Колесов прогнозирует в третьей декаде ноября, то есть уже на следующей неделе. До этого ночные заморозки и утреннюю гололедицу можно наблюдать только в некоторых районах города и области, преимущественно на КАДе.

По словам Колесова, прошлогодних сюрпризов (сильного снега) при переходе на зимние температуры в Петербурге не ждут. Похолодание в последнюю неделю ноября типично для последних десятилетий. Исключением стал лишь прошлый год, когда снежный покров сравнивали с осадками 40-50-х годов.

По материалам «Фонтанки»