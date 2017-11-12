В Петербурге определили самые популярные веломаршруты

В свою очередь активисты «Велосипедизации» прокомментировали исследования городского центра. Их смутили места, выбранные для подсчета велосипедистов, а также несовпадения между полученными числами. Также участники движения выразили надежду, что итоги исследований ГЦУПа (Городского центра управления парковками) повлияют на увеличение числа велодорожек в городе.

«Впрочем, качество и понятность этих данных вызывают вопросы.

Во-первых, июльские замеры ЦТП (Центр транспортного планирования – прим. ред.) местами очень сильно расходятся с подсчётами, выполненными самим ГЦУПом в июне.

Кроме того, неясно, какому именно временному промежутку соответствуют цифры в таблице — это число велосипедистов за один час в утренний/вечерний час пик или за весь пиковый интервал, скажем, с 7 до 10 часов утром и с 17 до 20 вечером? Возможно, для транспортных специалистов это всё очевидно, но для неподготовленной публики хотелось бы каких-то хотя бы самых кратких пояснений.

Неочевидна логика выбора точек — ключевых узлов в границах плотной застройки. В перечень ключевых точек попали, например, Белградская улица, проспект Шаумяна, мост Ахмата Кадырова. А мосты, за исключением Благовещенского и Тучкова, в этот перечень не вошли, хотя явлются одними из ключевых межрайонных связей.

Самая большая загадка этих результатов — расположение точки подсчётов на Невском проспекте. Точного адреса в таблице не указано, и остаётся только гадать, где же на Невском нужно проводить подсчёты, чтобы утром в час пик проехало только шесть велосипедистов.

Больше всего же велосипедистов ожидаемо оказалось на набережных и на мостах через Неву. Но означает ли это, что на мостах скоро появятся велодорожки?»