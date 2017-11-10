В Петербурге начнут строить Ледовую арену Пулково

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга 9 ноября выдала разрешение на строительство Ледовой арены Пулково.

Возведение здания вскоре начнется недалеко от Экспофорума. Ведомство отмечает, что проект получил все необходимые согласования, прошел необходимую процедуру экспертизы и был одобрен КГИОП.

В здании будет располагаться каток площадью 66 на 39 м, трибуны на 240 мест, раздевалки и помещения для администрации. Общая площадь здания составит 4 тыс. м2. Разрешение на строительство будет действовать до февраля 2019 года — за это время застройщик ООО «Стимул» должен построить арену.

По материалам «ДП»