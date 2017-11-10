У площади Восстания «озеленили» клумбы, воткнув в землю еловые ветки

Жители Петербурга обратили внимание на некачественное «озеленение» клумб у площади Восстания перед Новым годом. Городские службы воткнули в землю еловые ветки, чтобы получился «куст».

В комментариях к посту в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» горожане отметили, что так происходит уже не первый год. Аналогичные «композиции» видели на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта и на Исаакиевской площади.