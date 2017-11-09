В петербургском парке Интернационалистов появится новый океанариум

Смольный передал часть территории парка Интернационалистов в Купчино ООО «Оптима» под строительство «Центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта». При этом на океанариум выделят не более 12% площади центра.

Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 8 ноября. Речь идет об участке на проспекте Славы в 35,2 тыс. квадратных метров, это часть парка Интернационалистов. Срок аренды и строительства — 8 лет, ежегодная арендная плата — 5,5 млн рублей.

Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Предполагалось открыть его еще в 2017 году. Однако затем проект вырос до 15 млрд, окончание работ отложили на 2021 год. Кроме океанариума в него включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум отдадут около 15 тысяч квадратов.

Инвестор – ООО «Оптима», дочерняя компания московского ЗАО «Киевская площадь» (в совете директоров – Год Нисанов и Зарах Илиев, бывший совладелец Черкизовского рынка).

По материалам «Фонтанки»