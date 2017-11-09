Петербургский депутат откроет политическую баттл-площадку «Антиверсус»

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Анохин («Единая Россия») собирается открыть площадку для политических дискуссий, пишет портал «Санкт-Петербург.Ру».

Политические баттлы будут регулярно проходить в одном из баров Петербурга. Этот проект должен стать альтернативой популярной баттл-площадке российских рэперов Versus, пояснил парламентарий.

«"Антиверсус" является альтернативой изживающим себя столкновениям хип-хоп-исполнителей, текст которых не несет никакого смысла, а суть заключается в высмеивании, унижении оппонента и взаимных оскорблениях. Это площадка проведения дебатов в поэтической форме, на которой будет проходить свободное обсуждение общезначимых вопросов. Она будет привлекать к диалогу представителей разных философий, мировоззрений и взглядов на существующие проблемы государства», – пояснил Анохин.

Ранее Андрей Анохин вызывал на рэп-баттл своего коллегу депутата от «Партии роста» Максима Резника. Они устроили поединок в начале октября, в результате которого Резник победил.