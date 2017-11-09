В Ботаническом саду впервые за 43 года зацветёт кубинская агава

В Ботаническом саду Петра Великого собирается зацвести агава, привезенная с Кубы в 1974 году. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в культурно-просветительском центре Ботанического института РАН. «Мощный цветонос растёт не по дням, а по часам. Это событие и радостное, и печальное одновременно.

Агавы — монокарпические растения, которые размножаются (цветут и плодоносят) только один раз в жизни, после чего погибают», — заявили в Ботаническом саду. Там отметили, что в коллекции оранжереи останутся другие агавы. Когда первенец из привоза расцветет, специалисты смогут точно определить, к какому конкретно виду из рода агав относятся образцы, и растения обретут имя.

В природе агавы могут достигать в высоту 10 метров, но размеры оранжереи не позволят им сделать этого. В Латинской Америке агава, в частности, для изготовления волокон ткани, веревок, канатов и рыболовных сетей, а сок из сердцевины голубой агавы использовали в качестве основы для текилы.

По материалам «ДП»