В Петербурге в четверг утром ожидается туман

Погодные условия в Северной столице 9 ноября практически не изменятся. Об этом сообщает городское ГУ МЧС России, ссылаясь на синоптиков.

Согласно предоставленной информации, ночь и утро четверга «порадуют» петербургских автолюбителей слабым туманом и гололедицей. А в конце дня ожидается небольшой дождь. Сохранится переменная облачность. Скорость юго-западного, южного ветра будет достигать 9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +4 градусов.

Допускается понижение атмосферного давления. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются, пишут «Невские новости».

Напомним, в среду, 8 ноября, горожане также наблюдали густой туман, который буквально окутал весь город, включая аэропорт Пулково. Атмосферное явление, тем не менее, не помешало работе воздушной гавани.