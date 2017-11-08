Петербург окутал туман

Как сообщает «Фонтанка», на Васильевском острове из-за тумана не видно соседних домов. Такая же ситуация складывается и в районе Пулково. Однако там сообщили, что никаких изменений в расписание вылетов вносить пока не собираются — аэропорт работает в штатном режиме.

Синоптики на сегодня прогнозировали переменную облачность без осадков. Отметим, накануне, в день Октябрьской революции, было ясно — почти так же, как сто лет назад. Более того, в ночь с 7 на 8 ноября жители города смогли наблюдать яркое полярное синяние.