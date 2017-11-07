На «Аврору» высадился десант, чтобы предотвратить захват крейсера анархистами

По данным «Фонтанки», это не живая инсталляция и не смотр достижений по случаю столетия революционного выстрела, а перестраховка на случай очередного захвата «Авроры». Усиление навеяно анархоштурмом крейсера в 2011 году и удавшейся акцией нацболов в 1997-м.

Предполагается, что бойцы регионального управления военной полиции по Западному военному округу покинут «Аврору» после того, как пройдет повод штурмовать ее по случаю столетнего юбилея революции.

По материалам «Фонтанки»