На «Аврору» высадился десант, чтобы предотвратить захват крейсера анархистами
Охрана крейсера «Аврора» 7 ноября усилена бойцами военной полиции. Минобороны приготовилось к возможному захвату корабля анархистами.
Как стало известно «Фонтанке», сегодня толпам туристов на борту «Авроры» представлена еще одна достопримечательность – группа автоматчиков. Они, полностью экипированные, патрулируют палубу.
По данным «Фонтанки», это не живая инсталляция и не смотр достижений по случаю столетия революционного выстрела, а перестраховка на случай очередного захвата «Авроры». Усиление навеяно анархоштурмом крейсера в 2011 году и удавшейся акцией нацболов в 1997-м.
Предполагается, что бойцы регионального управления военной полиции по Западному военному округу покинут «Аврору» после того, как пройдет повод штурмовать ее по случаю столетнего юбилея революции.
По материалам «Фонтанки»
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