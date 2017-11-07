Главный синоптик: «В Петербурге погода 7 ноября идентична прогнозу 1917 года»

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов проанализировал статистику столетней давности и пришел к выводу, что юбилей революции отмечается в тех же погодных условиях. Зимний тоже штурмовали при безоблачном небе и легком плюсе.

Как сообщил 7 ноября Александр Колесов на своей странице в Facebook, первая декада ноября 1917 года в Петрограде отметилась положительными температурами при минимальном количестве осадков. Сухими, судя по графикам, выдались пиковые революционные дни, а столбик термометра колебался в тех же значениях.