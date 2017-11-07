Для петербуржцев бесплатно проведут экскурсии по закрытым особнякам и дворцам

Профессиональные экскурсоводы, знатоки истории и архитектуры Петербурга проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках очередного этапа проекта «Открытый город».

Жителям и гостям города обещают показать закрытые места. Платить за экскурсии не придется, но попасть на них будет непросто: желающих поучаствовать больше, чем свободных мест.

На экскурсии надо записываться заранее на сайте проекта «Открытый город». 8 ноября экскурсоводы проведут всех желающих во Дворец Великого князя Владимира Александровича, в здания Академии наук и Европейской гостиницы.

По материалам «ДП»