Фото: как проходит Фестиваль света в Петербурге

4 и 5 ноября в Петербурге проходит Фестиваль света. Главная локация – Дворцовая площадь. На фасаде Зимнего дворца показывают работы художников-мэпперов: каждая команда проиллюстрировала одну из пяти песен о Петербурге.
«Собака.ru» собрала фото и видео петербуржцев в Instagram за 4 ноября. 

Другая часть фестиваля – это празднование столетия Октябрьской революции. Место действия: крейсер «Аврора», залп которого повлиял на историю России и мира.

#stpetersburg #weekend #aurora #amazingday

Публикация от Slava Timofeev (@slavafamous)

Ознакомиться с правилами прохода на Дворцовую площадь, если вы собираетесь отправиться туда сегодня, можно здесь.

Начало светового шоу в 19:00. Оно будет повторяться каждые 15 минут до 22:00.

Фото на обложке: https://vk.com/zavtra_v_pitere


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