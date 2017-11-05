Фото: как проходит Фестиваль света в Петербурге

4 и 5 ноября в Петербурге проходит Фестиваль света. Главная локация – Дворцовая площадь. На фасаде Зимнего дворца показывают работы художников-мэпперов: каждая команда проиллюстрировала одну из пяти песен о Петербурге.

«Собака.ru» собрала фото и видео петербуржцев в Instagram за 4 ноября.