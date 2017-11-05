Фото: как проходит Фестиваль света в Петербурге
4 и 5 ноября в Петербурге проходит Фестиваль света. Главная локация – Дворцовая площадь. На фасаде Зимнего дворца показывают работы художников-мэпперов: каждая команда проиллюстрировала одну из пяти песен о Петербурге.
«Собака.ru» собрала фото и видео петербуржцев в Instagram за 4 ноября.
Другая часть фестиваля – это празднование столетия Октябрьской революции. Место действия: крейсер «Аврора», залп которого повлиял на историю России и мира.
Ознакомиться с правилами прохода на Дворцовую площадь, если вы собираетесь отправиться туда сегодня, можно здесь.
Медленно, но верно. Так будет и завтра, я полагаю. Вход через арку закрыт. Заранее продумайте маршрут! И не стойте толпой у забора, не бойтесь проходить через рамки, вход бесплатный!!! И я очень советую!!!! #идинасвет #фестивальсвета #СанктПетербург #SaintPetersburg #Россия #Russia #Невскийпроспект #Дворцоваяплощадь #Эрмитаж
Начало светового шоу в 19:00. Оно будет повторяться каждые 15 минут до 22:00.
Фестиваль света в этом году посвящён 100-летию октябрьского переворота 1917 г. Скорбная дата в истории России! #санктпетербург #петербург #петербургналадони #россия #история #праздник #событие #город #дворцоваяплощадь #вечер #saintpetersburg #petersburg #spb #spbgram #vscospb #russia #history #hermitage #city #evening #night #show #holiday #свет #шоу #красота #beautiful
Фото на обложке: https://vk.com/zavtra_v_pitere
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