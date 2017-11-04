ВИДЕО: руферы забрались на крышу Главного штаба

Об этом в сообществе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» сообщил случайный автомобилист, который в тот момент проезжал вдоль Дворцовой площади в сторону Невского проспекта. Он же записал видео, на котором можно заметить, как двоих ребят останавливают сотрудники охраны. Автор видеозаписи интересовался: «Это же надо как-то туда пробраться. По трубе водосточной они что ли залезли или через пропускной пункт?».

Неизвестные забрались на крышу Главного штаба со стороны командования Западного военного округа.



Напомним, что недавно Роскомнадзор обращался к YouTube и «ВКонтакте» с просьбой заблокировать сообщества руферов и зацеперов, так как они способствуют пропаганде суицида среди молодежи.