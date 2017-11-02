Фоторепортаж: У Гостиного двора установили первую новогоднюю елку
В Петербурге появилась первая новогодняя елка — за два месяца до главного праздника в стране ее установили у Гостиного двора.
Главная елка города традиционно устанавливается на Дворцовой площади, а улицы и проспекты города наряжают в праздничную иллюминацию. Как правило, наиболее эффектная новогодняя подсветка украшает Гостиный Двор, Дом Зингера, ансамбль площади Восстания и другие исторические сооружения в центре.
Между тем, ноябрь в Петербурге уже успел выполнить норму по количеству солнечных дней — об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
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