Фоторепортаж: У Гостиного двора установили первую новогоднюю елку

В Петербурге появилась первая новогодняя елка — за два месяца до главного праздника в стране ее установили у Гостиного двора.

Главная елка города традиционно устанавливается на Дворцовой площади, а улицы и проспекты города наряжают в праздничную иллюминацию. Как правило, наиболее эффектная новогодняя подсветка украшает Гостиный Двор, Дом Зингера, ансамбль площади Восстания и другие исторические сооружения в центре.

Между тем, ноябрь в Петербурге уже успел выполнить норму по количеству солнечных дней — об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.