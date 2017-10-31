На месте фабрики Бремме XIX века построят жилой комплекс

На территории фабрики масел, красок и эссенций «Братья Бремме», построенной в конце XIX века на Васильевском острове, появится новый жилой комплекс. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Право на застройку участка получил Холдинг AAG Александра Завьялова. Фирме принадлежит соседнее здание гостиницы «Наш отель». По условиям договора, на месте фабрики построят четырехздездочный отель на 80 номеров и жилой комплекс бизнес-класса.

Помимо этого строители должны будут восстановить особняк Бремме, построенный в начале XIX века. Здание является памятником федерального значения. Однако что будет находиться в здании после реконструкции пока неизвестно.

Напомним, особняк Бремме находится на 12-й линии Васильевского острова. В конце XIX века в этом районе построили кирпичные корпуса химического завода Бремме. В СССР особняк и здание фабрики признали памятником архитектуры. В постсоветское время оба дома получили статус «вновь выявленного объекта культурного наследия». В 2006 году фабрику снесли.