Пулково ожидает очередная реконструкция

В рамках Инвестиционного форума вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал об изменениях, которые ожидают Пулково в будущем. В частности, он отметил, что аэропорту значительно увеличат пропускную способность. Причиной этому послужило увеличение пассажиропотока.

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора, Смольный провел консультации с Минестерством транспорта РФ и ВТБ о начале подготовки проекта второй очереди «Пулково».

Евгений Ильин, коммерческий директор управляющей компанией Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), рассказал о планируемом увеличении числа пассажиров до 16 млн человек, что станет историческим рекордом аэропорта. Напомним, что ранее тот же Ильин обещал увеличение трафика в Пулково до 17,6 млн человек.

В рамках новой программы реконструкции ВВСС планирует, как один из возможных вариантов, реконструкцию перрона «Пулково-2» для работы лоукостеров. Это поможет разгрузить пассажиропоток и привлечь новых низкобюджетных перевозчиков к сотрудничеству.

«Мы анализируем, как правильнее поступить: инвестировать в реконструкцию «Пулково-2», чтобы использовать эту емкость и каким-то образом повлиять на распределение емкости всего аэропортового комплекса, либо не вкладываться в «Пулково-2», а начинать строительство уже сейчас для увеличения емкости в зоне центрального пассажирского терминала», — сказал Ильин.

Решение о реконструкции петербургского аэропорта планируют принять до конца 2017 года.

По материалам «РБК»

