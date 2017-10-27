В выходные в Петербурге обещают снег и гололед на дорогах
В пятницу, 27 октября, и в выходные в Петербурге выпадет снег. Об этом сообщает северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Петербург плавно вошел в период предзимья, написал на своей странице в Facebook главный синоптик города Александр Колесов.
К посту он прикрепил график, из которого следует, что с 20 октября средняя температура в Петербурге упала значительно ниже нормы. К примеру, 26 октября в Северной столице зафиксировали отрицательную температуру -0,3 градуса, в норме в этот день воздух должен был прогреться до +4 градусов.
Колесов отметил, что это не значит, что предстоящая зима будет холоднее, чем обычно. Он добавил, что скоро температура в городе поднимется и немного превысит норму, которая сейчас колеблется между +3 и +4.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.