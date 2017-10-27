В выходные в Петербурге обещают снег и гололед на дорогах

В пятницу, 27 октября, и в выходные в Петербурге выпадет снег. Об этом сообщает северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Петербург плавно вошел в период предзимья, написал на своей странице в Facebook главный синоптик города Александр Колесов.

К посту он прикрепил график, из которого следует, что с 20 октября средняя температура в Петербурге упала значительно ниже нормы. К примеру, 26 октября в Северной столице зафиксировали отрицательную температуру -0,3 градуса, в норме в этот день воздух должен был прогреться до +4 градусов.