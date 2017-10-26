В Петербурге откроют памятник жертвам крушения А321 над Синаем

28 октября на Серафимовском кладбище в Петербурге откроют мемориал жертвам крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике. 31 октября в Троицком соборе пройдет панихида по погибшим.

Напомним, самолет компании «Когалымавиа» летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Недавно родные пассажиров рейса 19 октября обратились в суд с коллективным иском на 93 миллиарда рублей. Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что около 150 потерпевших так и не получили причитающуюся им компенсацию.