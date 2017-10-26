Спасатели предупредили петербуржцев о снегопаде и гололеде 27 октября

В пятницу, 27 октября, петербуржцев ждут снегопад и гололедица, сообщает Управление МЧС по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем и ночью в пятницу ожидается небольшой снег, температура будет колебаться от -2 до +2 в течение суток. Осадки и похолодание вызовут гололедицу на дорогах Петербурга.

В выходные осадки сохранятся, температура поднимется до +3 градусов. Весь конец недели в городе будет дуть умеренный восточный и юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 10 м/с.

По материалам «ДП»