Движение по Тучкову мосту откроется 18 ноября

Движение транспорта по Тучкову мосту возобновится 18 ноября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Сейчас проехать по мосту можно только с Васильевского острова на Петроградскую сторону, с 18 ноября движение по переправе будет открыто в обе стороны, рассказал чиновник. Ранее планировалось, что ремонт моста между островами завершится до конца ноября, но точную дату Харлашкин назвал только сегодня на коллегии комитета. По первоначальным планам, работы должны были закончить только к 31 мая 2018 года.

По материалам «ДП»