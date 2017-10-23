Глава Гидрометцентра рассказал, какой будет зима в России

Предстоящая зима в России по температуре будет близкой к норме. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», — сказал Вильфанд, слова которого приводит Интерфакс.

При этом, по словам метеоролога, зимой будут как морозы, так и потепления. «Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим «нормальный прогноз», можно о нем говорить как о «средней температуре по больнице», — пояснил он.

Он отметил, что температура будет сильно колебаться. При этом метеорологи пока не готовы говорить об ожидаемом количестве снега. По словам Вильфанда, таких прогнозов нет не только в России, но и за рубежом.

Накануне, 22 октября, в Петербурге выпал первый снег. Утром 23 октября на петербургских дорогах была гололедица. Сейчас в городе плюс 3,6 градуса тепла, северо-восточный ветер дует со скоростью 2-5 метров в секунду, атмосферное давление составляет 768,4 мм ртутного столба.

По материалам «ДП»