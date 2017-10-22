На Большой Морской начаты работы по благоустройству

Пешеходную зону на Большой Морской откроют к середине ноября, сообщил директор объединения «Дормост» Кирилл Иванов. Участок от Невского проспекта и до арки Главного штаба перекрыли для демонтажа дорожного покрытия и последующего благоустройства улицы.

Напомним, Смольный проводил конкурс на лучший проект благоустройства Большой Морской улицы. Его победителем стала команда арихитектурного бюро «Хвоя» и мастерской «АМ-Три».

В центре улицы планируют установить фонтан с изображением морского компаса. а для мощения дорожек используют чугунные решетки, спилы деревьев, а также булыжник и гранит.

Работы на Большой Морской планируют завершить к весне 2018 года.