На выходных в Петербурге и Ленобласти ожидаются заморозки

Метеорологи Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что в эти выходные в пригородах Петербурга и в Ленинградской области ожидаются заморозки.

Так в субботу, 21 октября, температура воздуха в пригородах ночью опустится до -3 градусов. Днем потеплеет до +5 градусов. В Петербурге ночью ожидается до нуля градусов. Дождя при этом не будет.

В воскресенье в пригородах также ожидается до -3 градусов ночью и до +5 градусов днем. В городе похолодает до -1 градуса.