Александр Сокуров и Александр Малич представят фильмы-портреты о героях «нулевых»

С 19 октября по 30 ноября на Телеканале «78» стартует показ цикла фильмов, в которых режиссер Александр Сокуров и телеведущий Александр Малич будут представлять портреты героев «нулевых»: юриста Валерия Зорькина, композитора Сергея Слонимского, экс-президента «РЖД» Владимира Якунина, литературоведа и филолога Бориса Аверина, защитника Ходорковского Юрия Шмидта и бывшего главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба телеканала. Фильмы будут показывать каждый четверг в в 23.25.

Сегодня в 23.25 цикл откроет фильм «Интонация. Борис Аверин». Сокуров и Малич проведут «откровенную беседу не только и не столько о литературе, сколько о жизни, жертвенности и страхе русского человека».

Ранее стало известно, что Александр Сокуров пожертвует свой гонорар за творческий вечер, который пройдёт в Санкт-Петербурге, благотворительной организации «Ночлежка».