Рената Литвинова пообщается с петербуржцами на творческом вечере

31 октября в Большом зале Академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет творческая встреча актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Мероприятие пройдет по принципу общения с аудиторией: она расскажет о своих планах, ответит на вопросы из зала, а также покажет отрывки фильмов и спектаклей.

Рената Литвинова — заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, создавшая такие уникальные проекты, как «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире» и многие другие. Ее не раз признавали иконой стиля и эталонном женственности.