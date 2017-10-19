Рената Литвинова пообщается с петербуржцами на творческом вечере

31 октября в Большом зале Академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет творческая встреча актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Мероприятие пройдет по принципу общения с аудиторией: она расскажет о своих планах, ответит на вопросы из зала, а также покажет отрывки фильмов и спектаклей.

Рената Литвинова — заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, создавшая такие уникальные проекты, как «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире» и многие другие. Ее не раз признавали иконой стиля и эталонном женственности. 

 

Здесь можно почитать эксклюзивное интервью актрисы и режиссера для «Собака.ru», в котором она рассказала о любимой еде и отношении к Петербургу.

Билеты можно приобрести на сайте или по телефону: 303-33-33.

Начало: 20:00

 

 

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Автор: Ася Алисултанова
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