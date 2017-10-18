В Петербурге создадут единое Wi-Fi-пространство

Комитет Смольного по транспорту заключил соглашение с московской компанией «МаксимаТелеком» о стратегическом партнерстве по созданию единого Wi-Fi-пространства в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Документ был подписан 18 октября в рамках инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport 2017. «МаксимаТелеком» оснастила четыре из пяти линии петербургского метро сетью беспроводного Интернета, который работает, даже когда вагон находится в тоннеле. Запуск Wi-Fi на красной ветке ожидается в декабре 2017 года. До этого аналогичные работы фирма выполнила в столичной подземке.

Ранее гендиректор компании Борис Вольпе рассказал «Деловому Петербургу» о том, что целью компании является создание «единого бесшовного Wi-Fi-пространства двух столиц (не только в метро, но и в электричках и другом транспорте, с переполнением абонентов. — Ред.), а потом, возможно, и федерального».

По материалам «ДП»