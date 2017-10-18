Спасатели предупреждают о штормовом ветре и дожде 18 октября в Петербурге

В Петербурге в среду, 18 октября, ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 12 м/c, местами возможны порывы 15-18 м/с, говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Как уточняется в прогнозе синоптиков, днем ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет +7..+11 градусов тепла. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем повышаться. Накануне стало известно, что на подступах в Петербург ослабнет ураган «Офелия», обрушившийся на Британию и Ирландию в минувшие выходные. По словам главного синоптика города Александра Колесова, ураган при подходе к Петербургу превратился в «обычный глубокий циклон» с порывами ветра до 17 м/c.

В ночь на 18 октября ожидались ливни и усиление ветра в порывах 15-20 м/с, в прибрежных районах — до 22 м/с.

По материалам «ДП»