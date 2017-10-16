Спасатели предупреждают о шторме в Петербурге в понедельник

В понедельник, 16 октября, в Петербурге снова будут дожди,а после 13 часов ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, предупредили горожан в ГУ МЧС.

Как сообщили в ведомстве, утром и днем ожидается небольшой, но "местами умеренный" дождь. Ночью сила ветра будет достигать 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться на уровне от 3 до 5 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов по Цельсию.