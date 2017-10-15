На новых «Диалогах» обсудят Петра I, церковь и Холокост. 

Сегодня, 15 октября, в Новой Голландии снова пройдут «Диалоги».

В 15:00 встретятся глава издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и историк, автор одной из книг проекта «Что такое Россия», Евгений Анисимов. Тема обсуждения: «Петр I: благо или зло для России».

Следующая беседа начнется в 16:00 и будет посвящена обсуждению церкви в 1917 году. Участники: Павел Рогозный, автор монографии «Церковная революция 1917 года», и Георгий Митрофанов, доктор богословия и преподаватель истории в Санкт-Петербургской духовной семинарии.

Третий диалог «Наши» и его участниками станут публицист и сотрудник «Эха Москвы», Сергей Пархоменко, и литовский театральный критик, Рута Ванагайте. Обсуждение построят вокруг книги Ванагайте «Наши», в которой критик рассказывала о литовцах, уничтожавших евреев годы Второй мировой. Начало в 17:00.

Напомним, «Диалоги» – проект общественного движения «Открытая Библиотека». Его участниками в разное время становились – главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, актриса Ксения Рапопорт, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинокритик Антон Долин и режиссер Алексей Учитель.

Вход – свободный.