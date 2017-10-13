В Петербурге возводят первый жилой дом для вегетарианцев

В Петербурге возводят жилой комплекс для вегетарианцев, аналогов которому в России пока нет. Об этом сообщает ТАСС. Чтобы купить в нем квартиру или взять ипотеку на жилье, необходимо будет пройти собеседование в отделе продаж и доказать свое вегетарианство.

«Строительство двух жилых корпусов уже завершено, еще один корпус будет достроен к первому кварталу 2018 года. Главная особенность этого комплекса — возможность жить и развиваться вместе с единомышленниками», — рассказала менеджер компании-застройщика Майя Подлипская.

В ЖК будет располагаться семь кирпичных домов, рассчитанных на 210 семей, детская и спортивная площадки, вело- и беговая дорожки, административный корпус и баня. Также на территории ЖК разместят йога-студию, детские мастерские, массажные кабинеты, кафе-пекарню, школу и детский сад, питание в которых будет исключительно вегетарианским.

«На территории комплекса жителям будет запрещено распивать спиртные напитки и курить. Но мы не будем привлекать к работе специальных сотрудников, контролирующих это, потому что рассчитываем на добросовестность и понимание жителями друг друга», — подчеркнула Подлипская.