Спикер ЗакС потребовал уволить главного архитектора Петербурга из-за застройки на Петроградке

Спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров потребовал отправить в отставку председателя комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева. Конфликт между Макаровым и Григорьевым перешёл в публичную плоскость.

Сегодня на заседании Законодательного собрания Вячеслав Макаров, не стесняясь в выражениях, раскритиковал главу КГА. «Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость», — заявил он. До этого Макаров не позволял себе столь резких высказываний в отношении высокопоставленных городских чиновников.

Поводом стала ситуация с уплотнительной застройкой в Петроградском районе, на улице Ропшинской, 10. В конце 2016 года ООО «Шелест-Сквер» получил разрешение на строительство жилого дома с подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования на 15 мест на месте особняка Назимова. При этом новая постройка частично залезает на территорию близлежащего сквера. КГА согласовал проект несмотря на отрицательную резолюцию администрации района и протесты местных жителей, которые опасаются, что соседние дома пойдут трещинами. Вячеслав Макаров заявил, что обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой провести служебную проверку в КГА и ожидает от него кадровых решений в отношении главы комитета.

«Я встречался со многими застройщиками, с жителями, проектировщиками. Ни одного человека я не нашёл, который бы отозвался хорошо о нашем главном архитекторе», — добавил Вячеслав Макаров. Он заявил, что добьется того, что проект строительства жилого дома от «Шелест-строй» реализован не будет.

По материалам «ДП»