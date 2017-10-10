Названа главная экологическая проблема Петербурга

Загрязнение почвы является самой главной и серьезной экологической проблемой Петербурга. Об этом пишет издание «Город 812», которое опубликовало материал, посвященный экологии земли в городе.

По данным Роспотребнадзора, Петербург входит в пятерку российский регионов самым высоким уровнем загрязнения почвы химическими веществами. Больше всего в петербургской земле свинца и кадмия.

В Смольном рассказали, что комитет по природопользованию не занимается мониторингом состояния почв. При этом, до 2014 года власти занимались очисткой земли, но затем эти работы прекратились.

Заместитель гендиректора полигона «Красный Бор» Андрей Горький рассказал изданию, что на Западе уже разработаны методы реабилитации почвы. «За границей, например, в Финляндии, есть специальные заводы по отмывке почвы. Существуют методы полевой очистки – нефтянку или органику хорошо очищают бактерии. Загрязнения свинцом, кадмием – это только отмывка на специальных установках», — уточнил он.

Напомним, 5 сентября активисты Greenpeace надели на скульптуру Чижика-Пыжика на Фонтанке противогаз. Таким образом они призвали городские власти решить проблему загрязнения воздуха, основной причиной которой является неэкологичный транспорт.