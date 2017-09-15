Режим работы станции «Технологический институт» в Петербурге изменится на 2 месяца, с 18 сентября по 20 ноября, в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает пресс-служба подземки.

Так, вестибюль «Технологический институт — 2» будет открыт для горожан с понедельника по субботу с 07:00 до 20:00. По воскресеньям и праздничным дням вестибюль будет недоступен. В то же время вестибюль станции «Технологический институт — 1» будет работать с 05:40 до 00:28 по всем дням недели.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать изменение режима работы станций и заранее планировать маршрут поездок», — отмечается в сообщении.

По материалам «ДП»